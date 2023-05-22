Taksitli nakit avans kaldırıldı mı? Kredi kartı nakit avans çekemiyorum?

Belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimleri ve altın alışverişi harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı. Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi.



Değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi.Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için ise getirilen kredi büyümesine göre diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredilerinin dahil edildiği, belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olacak şekilde bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3'ün üzerinde kalan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.Değişiklik 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinde 28 Nisan 2023 hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.



BANKALARDAKİ FİZİKİ ALTIN HESAPLARI DA DAHİL EDİLECEK



TCMB'den yapılan açıklamada bankalara verilen TL dönüşüm hedefinin hesaplanmasında pay kısmına fiziki altın karşılığı açılan hesaplar da dahil edileceği duyuruldu. TCMB dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan Tebliğler kapsamında dönüşümü yapılabilecek 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olan ABD doları, euro, sterlin altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyelerinin dikkate alınması karar verildiğini bildirdi.



Değişiklikler 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.TCMB Tebliğ'in geçici 9'uncu maddesi kapsamında dikkate alınan yabancı para mevduat/ katılım fonunda yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonunun hariç tutulmasına karar verildiğini ve söz konusu değişikliğin 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden geçerli olacağını belirtti. Kaynak: Merkez Bankası'ndan kredi kartı ile nakit avans ve altın kararı!



KREDİ KARTI NAKİT AVANS DÜZENLEMESİ NEDİR?





Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor.



Mevcutta azami yüzde 1,36'ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağı kaydediliyor.



Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.



KAPSAM GENİŞLEDİ



Merkez Bankası ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil etti.



Kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşirse, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesi gerekecek.



MENKUL KIYMET TESİSİ NEDİR?





Merkez Bankası (TCMB) kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil etti.



TCMB'nin dün bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen yazıya göre, yeni eklenenlerle birlikte ilgili kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşirse, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesi gerekecek.



TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.



NAKİT AVANS VE ALTIN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK



Bu değişiklik 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli olacak.



Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1.36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.



Bankalar, yıllık yüzde 20'e yakın oldukça düşük bir faizle borçlanmayı sağlayan bu imkan kapsamında kredi kullandırımını TCMB'nin bu adımı öncesi daraltmaya başladıklarını belirtmişlerdi.



Bazı bankalar bu yazı öncesi en yüksek kullandırılabilecek nakit avans tutarını düşürürken bir çok banka da en uzun vadeyi 12 aydan 6 aya indirmişti.



TCMB'nin fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının hesaplama yöntemlerinde de değişiklere gitti.













Nakit avans açıldı mı, kalktı mı? Kredi kartı nakit avans hangi bankalar kapattı? Kredi kartı nakit avans çekemiyorum? Kredi kartı nakit avans çekemiyorum! Kredi kartı taksitli nakit avans kalktı mı, kaldırıldı mı? Kredi kartı nakit avans düzenlemesi ve limiti kararı geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı. Kredi kartı nakit avans neden çekemiyorum? Kredi kartı nakit avans düzenlemesi ve limiti nedir?Bankacılık kaynakları Merkez Bankası menkul kıymet zorunluluğu kararı sonrası çoğu bankanın kredi kartından nakit avansı kapattığını duyurdu.Merkez Bankası, 16 Mayıs'ta yayımladığı yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Bu kapsamda Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.Bankalardan edinilen bilgiye göre TCMB, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti. Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve bugün itibarıyla uygulamaya alınmasına karar verildi.Bu kararın ardından aylık faizi 1,36 olduğu için bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili tepkilerine dile getirirken; avans, banka, Merkez Bankası kelimeleri Twitter'da gündem oldu. Bankalardan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Merkez Bankası kredi kartlarından nakit avans kullanımına ilişkin bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi.Kredi kartı nakit avans çekimine ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığı bankalara bildirildi.Kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da herhangi bir makro ihtiyati tedbirin uygulanmayacağı belirtildi.Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti