Tahsin Tam: 'Adana Demirspor, zor şartlarda oynuyor'

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam 3-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı ile ilgili konuştu.



Tahsşn Tam, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor camiasındaki hem teknik ekip hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Geçen hafta iyi bir oyunla 1 puan almışlardı. Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık. Adana Demirspor camiasına canı gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.