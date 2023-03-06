TAF Başkanı Çintimar 'Hangi organizasyona talip olursak alırız'

İstanbul'un ev sahipliğinde 2-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi. Organizasyona tarihinde ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye, şampiyonayı 1 altın madalya ile tamamladı. Türkiye'ye organizasyondaki tek madalyasını, kadınlar üç adım atlama branşında Tuğba Danışmaz, Türkiye rekoru kırarak getirdi. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sözlerine deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Çintimar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu organizasyonu ilk defa gerçekleştirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ataköy Atletizm Salonu'nu tamamen yenilediklerini belirten Çintimar, "Biz bu salonu tamamen yeniledik, her şeyini değiştirerek bu şampiyonaya hazır hale getirdik. Şampiyona öncesinde hepimizde olduğu gibi yaşadığımız süreçten dolayı sporcularımızda da bir çökme oldu. Buna rağmen 1 altın madalya kazandık. Katılım gösterdiğimiz bir branşın dışında final yarıştık. Bu da bizim için önemli bir şeydi. Salonumuzda 1 dünya, 5 de Avrupa rekoru kırıldı. Bunların hepsinin ülkemizin tanıtımına katkı sağladığına ve yaşadığımız süreçten dolayı en azından 1 haftalığına bizlerde bir değişim oluşturduğuna inanıyorum. Bu yarışlar bittikten sonra da hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. O bölgede yaşayan çocuklarımızın ve ebeveynlerin deprem psikolojisinden çıkıp normal hayatlarına dönmeleri gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız depremzedelerin evlerinin yapılacağının taahhüdünü verdi. Biz de 10 ilimiz için burada satın alınan her bilet için 1 defne fidanı vereceğiz. O fidanlarla o bölgelerde bir atletizm fidanlığı yaparak çevreye bir katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde edilen bilet gelirlerinin yanı sıra Avrupa Atletizm Birliği de her bilet için 1 Euro bağış yapılacağı açıklanmıştı. Başkan Çintimar, bu kampanyadan yaklaşık 2 milyon TL gelir elde edeceklerini açıkladı. Çintimar, konuyla ilgili olarak, "Son rakamı almadım ama Avrupa Atletizm Birliği'nin verdiği miktarla birlikte 1 milyon 800 bin TL ila 2 milyon TL arasında bir bilet geliri olacak. Bu da en azından 2-3 daire yapabilecek nitelikte bir miktar. Hem Türkiye Atletizm Federasyonu'nun hem de Avrupa Atletizm Birliği'nin depremzedeler için bir katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından organizasyonun iptal edilme durumunun gündeme geldiğini ancak federasyon olarak bu ihtimali hiç düşünmediklerini belirten Çintimar, "Depremin ardından herkesin kafasında bu organizasyonun iptal edileceği şeklinde bir düşünce oluştu. Ama biz ilk andan itibaren ne kadar büyük bir felaket yaşamış olsak da bu organizasyonu yapabilecek kadar güçlüyüz imajı verebilmek için hiç iptali düşünmedik. Bunu da burada gerçekleştirdik. Avrupa Atletizm Birliği Başkanı, yöneticiler, kıta başkanları da buradaydı. Hepsi gıpta ile baktı ve izledi. Bana göre en başarılısını yaptık demiyorum, onlara göre en başarılısı oldu. Çünkü 500'e yakın basın akredite oldu. 160 ülke görüntü aldı, 60 ülke bütün yarışmaları canlı yayınladı. 20'den fazla ülkenin kendine ait stüdyosu var. Bu da bizim için son derece mutluluk verici. Bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gelecek dönemde atletizme dair birçok organizasyona ev sahipliği yapabileceğinin müjdesini veren Çintimar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ev sahipliğinin de zor olmadığını belirtti. Çintimar, "2030'dan önce burada bir Dünya Şampiyonası görebiliriz. Ayın 21'inde açıklanacak olan Dünya Yürüyüş Şampiyonası ve Olimpiyat kota yarışması, Antalya'da yapılabilir. Sunumunu yapmıştık, onu da alabileceğimizi düşünüyorum. Artık Türkiye bu tip organizasyonlara yabancı değil. En iyisini, en güzelini yapabilecek güçte. Bu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapasitesiyle alakalı. Şu an tüm spor organizasyonlarını yapabilecek kadar güçlü ve kapasiteli durumdayız. Bu şampiyonaları organize etmenin bizim için çok zor olmadığını herkes gördü. Artık hangi organizasyona talip olursak onu alırız diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Türkiye Atletizm Milli Takımı'nın Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki performansını da değerlendiren Başkan Çintimar, "Burada Ersu'dan madalya almamız lazımdı. 3-4 madalya alma şansımız vardı. Ama spor bu. Ersu, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında final atladı. Buradaki yarışmacılardan üç tanesi hariç hepsini daha önce geçti. Buraya hazırlanırken ciddi bir yarış koşulması gerekiyor. Bizim çocuklarımız depremden dolayı yarış koşamadı. Hepsi genç sporcumuz ama burada en az 3 madalya almalıydık. Yine de Tuğba'ya teşekkür ediyorum. Altın madalya ile bunu taçlandırdı. Daha önce hiç altın almadığımız bir alanda olması da ayrı bir güzellikti" dedi.