Tadic: "Taraftarın yüzünü güldürmek istiyoruz"

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Slavia Prag galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tadic: 'Taraftarın yüzünü güldürmek istiyoruz'
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29 Kasım 2024 01:26
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Slavia Prag karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Sırp yıldız, "Çok önemli bir galibiyetti. Zor bir rakipti. Maçın genelinde rakip adam adama markaj uyguladı. Bu hakem kararlarında dolayı da oldu, maç agresif noktaya gitti. Bazı faulleri vermedi. Takım için önemli bir galibiyet oldu, en önemlisi buydu. Saha içerisinde zekice hareket ettik. Bu tip maçları kazanmak için de böyle hareket etmelisiniz." dedi.

Tadic, taraftarlar için gelen sorunun ardından "Taraftarlarımız bizi her yerde destekliyor. Onlar için daha fazla kazanmak ve yüzlerini güldürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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