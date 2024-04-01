Szymanski gol hasretini bitirmek istiyor

Fenerbahçe'de son olarak 10 Ocak'ta Konyaspor maçında ağları sarsan Szymanski, gol hasretini Adana Demirspor karşılaşmasında bitirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szymanski gol hasretini bitirmek istiyor
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01 Nisan 2024 09:39
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon 12 kez ağları sarstı. Ancak Szymanski, son haftalarda suskun kaldı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 Ocak'taki Konyaspor maçından beri gol sevinci yaşayamadı.

Szymanski, Polonya Milli Takımı'yla çıktığı Estonya maçında ağları sarsmış, Galler karşısında ise seri penaltı atışlarında hata yapmamıştı. Yıldız oyuncu, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırıp Fenerbahçe'deki suskunluğuna son vermek istiyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 46 maça çıkan Syzmanski, 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 

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