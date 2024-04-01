Szymanski'den eleştirilere cevap: ''Ben sahada konuşurum''

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, ülkesi basınına eleştirilerle ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Szymanski'den eleştirilere cevap: ''Ben sahada konuşurum''
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01 Nisan 2024 10:45
Fenerbahçe'de son dönemde skor katkısı yapamadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Sebastian Szymanski, Polonya basınına konuştu.

Bu sezon şu ana kadar 12 gol atıp, 14 de asist yapan yıldız isim, eleştirileri dikkate almadığını söyledi.

Szymanski yaptığı açıklamada, "Ben sahada kazanmaya odaklıyım ve takımım için savaşırım" ifadelerini kullandı.

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