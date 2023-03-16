Szalai: "Duygularımı ifade edemiyorum"

Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Sevilla karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szalai: 'Duygularımı ifade edemiyorum'
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16 Mart 2023 23:53
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Sevilla karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Szalai, "Rakibimiz ilk maçta 2 gol attı, biz bugün bir gol attık. Açıkçası elenmemizin sebebi bu. Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Takımımla gurur duyuyorum İyi bir performans ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Onlar 2 gol avantajla geldi, bizlerin de daha fazla gol atması gerekiyordu. Maçı domine ettik. İyi bir 100 dakika çıkardık. Maçı da kazandık ama maalesef aldığımız netice yeterli olmadı." diye konuştu.

Macar savunma oyuncusu, Sevilla'nın zaman geçirmesinde etkilenip etkilenmedikleri şeklinde gelen soruya ise, "Açıkçası etkilediğini söylemem. Rakip buraya avantajlı geldi ve tabii ki zamana oynadılar. Zekice hareket ettiler. Biz bundan etkilenmedik. Performansımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama hayal kırıklığı yaşıyoruz. Pazar günü önemli maç oynayacağız. İyi bir şekilde dinlenerek güzel bir şekilde dönmeyi istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

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