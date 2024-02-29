Suudi Arabistan takımları Salah'ın peşini bırakmıyor

Adı yaz transfer döneminde sıklıkla Al-Ittihad ile anılan Muhammed Salah için, Suudi Arabistan ekipleri yeniden devrede.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan takımları Salah'ın peşini bırakmıyor
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29 Şubat 2024 19:16
Dünya futboluna damga vuran Suudi Arabistan yeniden dev bir transfere hazırlanıyor.

Daily Mirror'un haberine göre Suudi Arabistan ekipleri Liverpool forması giyen Muhammed Salah'ı transfer etmek için sıraya girmiş durumda.

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Al-Ittihad ile geçen ve hatta Liverpool'un 210 milyon euroluk teklifi reddettiği iddia edilen Muhammed Salah'ın gelecek bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

333 MAÇA ÇIKTI

Liverpool formasıyla toplamda 333 maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 205 gol, 89 asistlik skor katkısı sağladı.

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