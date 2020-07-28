Süper Lig'e 'yabancı' damgası

#SporxGrafik Süper Lig'de bu sezon yabancı oyunculara en çok süre veren takım Galatasaray oldu. [⏰25491']



⚽Süper Lig'de atılan 875 golün 632'sini (%72,2) yabancı futbolcular attı. pic.twitter.com/utW07EUmu6



— Sporx (@sporx) July 28, 2020

- Yabancılar en fazla süreyi Galatasaray'da aldı

- En fazla yabancı oynatan Kasımpaşa

- Goller de yabancılardan

- Yerli ve yabancı oyuncular

Türk Yabancı Takımlar Futbolcu Süre Gol Futbolcu Süre Gol Aytemiz Alanyaspor 12 8823 10 13 24790 51 Beşiktaş 15 11318 28 16 22243 31 BtcTurk Yeni Malatyaspor 12 11761 10 15 21702 34 Çaykur Rizespor 12 8530 4 19 25047 34 Demir Grup Sivasspor 13 17615 28 14 15976 27 Fenerbahçe 19 16213 22 13 17232 36 Fraport TAV Antalyaspor 17 14764 17 15 18751 24 Galatasaray 13 8007 14 19 25491 41 Gaziantep FK 11 10693 13 15 22833 36 Gençlerbirliği 14 11435 5 15 21925 34 Göztepe 15 14238 28 14 19351 16 Hes Kablo Kayserispor 23 9878 8 19 23660 32 İttifak Holding Konyaspor 12 12224 6 15 21213 30 Kasımpaşa 14 11798 15 20 21669 38 Medipol Başakşehir 13 10059 8 16 23566 57 MKE Ankaragücü 18 9804 10 17 23659 21 Trabzonspor 15 10930 10 15 22605 66 Yukatel Denizlispor 12 11408 7 14 22109 24 TOPLAM 260 209498 243 284 393822 632

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla sona eren 2019-2020 sezonuna yabancı futbolcular damgasını vurdu.Süper Lig'de toplam 524 futbolcu görev alırken, bunların 275'i yabancı, 249'u ise Türk oyuncular oldu.Ligde 9 yabancı ve 11 Türk futbolcu, geride kalan sezonda iki farklı takımda forma giydi.Yabancı futbolcular, ligde toplam 393 bin 822 dakika (yüzde 65,3) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 209 bin 498 (yüzde 34,7) dakika sahada kaldı.Süper Lig'de sadece Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.Sezonu dördüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlı takım, ligde 13 yerli ve 14 yabancı futbolcuyla mücadele etti.Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular 17 bin 615 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 15 bin 976 dakika görev aldı.Galatasaray, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.Galatasaray'da sezon boyunca 19 yabancı ve 13 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 491 dakika, yerliler ise 8 bin 7 dakika sahada kaldı.Süper Lig'de geride kalan sezonda sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Kasımpaşa oynattı.Lacivert-beyazlı takım, sezon boyunca 20 yabancı futbolcuya şans tanıdı.Bu alanda Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor, 19'ar oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı.Küme düşen Hes Kablo Kayserispor, ligde 23 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 875 golün 632'sini (yüzde 72,2) yabancı, 243'ünü (yüzde 27,8) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.Ligde sadece Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle: