Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanmadan teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 10'a ulaştı.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasıyla ligde 21 takım mücadele ederken, şu ana kadar bu ekiplerin 10'u sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.



Süper Lig'de şimdiye dek teknik direktörlük değişikliğine giden takımlar Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Göztepe oldu.



Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa'nın yerine Mustafa Dalcı ve Trabzonspor'da Eddie Newton'nun yerine Abdullah Avcı teknik direktörlüğe getirildi.



- Dört takım, ikişer kez teknik direktör değiştirdi



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 takım, ikişer kez teknik direktörlük değişikliğine gitti.



Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal, Hes Kablo Kayserispor'da Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak, İrfan Buz ve Fuat Çapa, Yukatel Denizlispor'da ise Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak teknik direktörlük koltuğunda oturdu.



- Bu hafta iki takım teknik direktörleriyle yollarını ayırdı



Süper Lig'in 18. haftasında oynadıkları maçların ardından iki takım, teknik direktörleriyle yollarını ayırma kararı aldı.



Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati geçen ve ligin üst sıralarında yer alan Gaziantep FK, yeni sözleşme konusunda yaşanılan sorun nedeniyle Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.



Göztepe'de de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı.



- Süper Lig'de görev alan teknik direktörler



Süper Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şunlar:



Alanyaspor: Çağdaş Atan



Atakaş Hatayspor: Ömer Erdoğan



Beşiktaş: Sergen Yalçın



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal



Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas



Demir Grup Sivasspor: Rıza Çalımbay



Fatih Karagümrük: Şenol Can



Fenerbahçe: Erol Bulut



Fraport TAV Antalyaspor: Tamer Tuna, Ersun Yanal



Galatasaray: Fatih Terim



Gaziantep FK: Marius Sumudica



Gençlerbirliği: Mert Nobre, Mustafa Kaplan



Göztepe: İlhan Palut



Hes Kablo Kayserispor: Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu



İttifak Holding Konyaspor: İsmail Kartal



Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak, İrfan Buz, Fuat Çapa



Medipol Başakşehir: Okan Buruk



MKE Ankaragücü: Fuat Çapa, Mustafa Dalcı



Trabzonspor: Eddie Newton, Abdullah Avcı



Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu



Yukatel Denizlispor: Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak



