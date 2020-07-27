Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak

TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara'da oynanmasına karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak
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27 Temmuz 2020 15:48
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.



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