Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından

. iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi.



iddaa Risk Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1,80 olarak duyuruldu. İkinci sıradaki Alanyaspor'a ise 12,00 oran verildi.



Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline 3,75 oran belirlenirken, Beşiktaş'ın oranı 6,50 olarak açıklandı. Son şampiyon Başakşehir'e 9.00 oran verildi.



Öte yandan Kasımpaşa'ya evinde kaybeden Trabzonspor'un oranı ise 15,00'den 30.00'a yükseltildi.



Hangisi daha üst sırada bitirir?



— Sporx (@sporx) November 3, 2020