Süper Lig teknik direktör değişiminde yine ilk sırada

Süper Lig takımlarına yine teknik direktör dayanmıyor. Son 1 ayda hız kazanan ayrılıkların ardından 24 haftada değişen hoca sayısı 10'a ulaştı.Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti.Gaziantep'te Erol Bulut'un yerine Erdal Güneş gelirken Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan- Sedat Ağçay ve Alanyaspor'da Francesco Farioli-Ersun Yanal değişimleri yaşandı.