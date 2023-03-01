Süper Lig teknik direktör değişiminde yine ilk sırada

Süper Lig kulüplerinde bu sezon 10 teknik adam değişimi yaşandı. İngiltere ile birlikte bu alanda zirvede bulunan ligimizin en yakın takipçisi Fransa (9) oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig teknik direktör değişiminde yine ilk sırada
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01 Mart 2023 12:22
Süper Lig takımlarına yine teknik direktör dayanmıyor. Son 1 ayda hız kazanan ayrılıkların ardından 24 haftada değişen hoca sayısı 10'a ulaştı.

Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti.

Gaziantep'te Erol Bulut'un yerine Erdal Güneş gelirken Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan- Sedat Ağçay ve Alanyaspor'da Francesco Farioli-Ersun Yanal değişimleri yaşandı.



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