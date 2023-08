Süper Lig maçları ertelendi mi?

Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eleme maçları öncesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların maçlarını ertelemesini Sporx duyurdu, Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.Avrupa maçı oynayacak Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'la görüşen TFF, kulüplerden onay aldıktan sonra 4 ekibin bu hafta sonu oynayacakları lig maçlarını erteledi.TFF'nin erteleme kararının ardından, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihte oynanacak."UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz."UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un rakiplerinin rövanş maçları öncesi oynayacakları ulusal lig maçları ertelendi.Galatasaray ile karşılaşacak Norveç ekibi Molde'nin ulusal liginde Viking takımı ile bu hafta sonu oynanacak maç, 30 Eylül Cumartesi gününe alındı.UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sırada yer alan Norveç'te 1. Lig'in 20. hafta maçları oynanacak. Molde, ligde 19 haftada topladığı 34 puanla 4. sırada yer alıyor.Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in 27 Ağustos Pazar günü ulusal liginde Veres Rivne ile karşılaşacağı maç ertelendi.Ukrayna Premier Ligi'nde bu hafta sonu 5. hafta maçları oynanacak. Ligde 1 maçı eksik Dinamo Kiev, 3 maçta topladığı 6 puanla 7. sırada yer alıyor.UEFA ülke puanı sıralamasında Ukrayna, 17. sırada bulunuyor.Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda'nın Twente takımının ulusal liginde Vitesse'yi konuk edeceği maç 27 Eylül Çarşamba gününe alındı.Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de, 3. hafta maçları oynanacak. Twente, ilk 2 maçta 2 galibiyetle sezona başladı.UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda, 5. sırada yer alıyor.Adana Demirspor ile karşılaşacak Belçika takımı Genk'in ulusal liginde Club Brugge ile 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maç ertelendi.Belçika 1. Ligi Jupiler Pro Lig'de 5. hafta maçları oynanacak. Genk, 4 haftada 7 puanla 6. sırada bulunuyor.Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında 8. sırada yer alıyor.