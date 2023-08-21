Hollanda'da Fenerbahçe kararı!

Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa'da eleme maçı oynayacak Eredivise takımlarının gelecek hafta sonu olan maçlarını erteledi. Fenerbahçe'nin rakibi Twente, gelecek hafta sonunu maç yapmadan geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Hollanda'da Fenerbahçe kararı!
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21 Ağustos 2023 17:49
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 18:18
Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'yi doğrudan etkileyen bir karar aldı.

Federasyon, Avrupa'da eleme maçları oynayacak takımların gelecek hafta ligde oynayacağı müsabakaları erteledi.

Alınan karara göre, Fenerbahçe'nin rakibi olan Twente, sarı-lacivertlilerle oynayacağı iki müsabaka arasında ligde maç yapmayacak.

Twente ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turundaki ilk maçı 24 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maçı ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynayacak.

Fenerbahçe ise Twente ile oynayacağı maçların arasında ligde 27 Ağustos'ta Başakşehir'i ağırlayacak.

GENK DE MAÇ YAPMAYACAK

Öte yandan Belçika da Hollanda ile aynı kararı almıştı. Adana Demirspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk de, gelecek hafta sonu sahaya çıkmayacak.

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