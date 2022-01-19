Süper Lig'in en çok penaltı kurtaran isimleri belli oldu

Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleciler belli oldu.



Kasımpaşa'da forma giyen Harun Tekin,ü 2014-2015 sezonundan bu yana toplam 10 penaltı kurtararak bu alanda zirveyi kimselere bırakmadı. Bonservisi Galatasaray'da olan Giresunsporlu Okan Kocuk ise 8 penaltı kurtararak bu alanda zirveye oynamayı sürdürdü.



Bu ikiliyi Serkan Kırıntılı 7 penaltu kurtararak istatistiğini geliştirmeyi sürdürdü.





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