Süper Lig'in en çok penaltı kurtaran isimleri belli oldu

Son olarak Trabzonspor'dan Bakasetas'ın penaltısını kurtarmasıyla adından söz ettiren Giresunsporlu Okan Kocuk ile birlikte en çok penaltı kurtaran kaleciler sıralaması gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en çok penaltı kurtaran isimleri belli oldu
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19 Ocak 2022 23:52
Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleciler belli oldu.

Kasımpaşa'da forma giyen Harun Tekin,ü 2014-2015 sezonundan bu yana toplam 10 penaltı kurtararak bu alanda zirveyi kimselere bırakmadı. Bonservisi Galatasaray'da olan Giresunsporlu Okan Kocuk ise 8 penaltı kurtararak bu alanda zirveye oynamayı sürdürdü.

Bu ikiliyi Serkan Kırıntılı 7 penaltu kurtararak istatistiğini geliştirmeyi sürdürdü.

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