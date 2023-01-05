Süper Lig'den TFF 2. Lig'e 2 sürpriz transfer

TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Anıl Türkmen ile Başakşehir'den Enes Karakuş'u renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Süper Lig'den TFF 2. Lig'e 2 sürpriz transfer
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05 Ocak 2023 16:51
TFF 2'nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Anıl Türkmen ile Başakşehir'den Enes Karakuş'u kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in forvet oyuncusu Enes Karakuş ile Trabzonspor'dan Anıl Türkmen'i renklerine bağladı. 19 yaşındaki savunma oyuncusu Anıl Türkmen yeni takımına 4.5 yıl süreyle transfer olurken, 22 yaşındaki Enes Karakuş ise sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK'da forma giyecek.
 
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