Süper Lig'de sezonun Altın, Gümüş ve Bronz 11'leri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun sona ermesinin ardından yılın 11'leri belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de sezonun Altın, Gümüş ve Bronz 11'leri
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24 Mayıs 2022 18:13
Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu, Performans Index Verilerine göre Süper Lig'de 2021-22 sezonunun Altın, Gümüş ve Bronz 11'lerini belirledi.





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