Süper Lig'de ilk yarının puan durumu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray puanını 50'ye yükselterek, sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ilk yarının puan durumu
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14 Ocak 2025 00:02
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerken, Göztepe de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.

Lider Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.

Sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzanarak puanını 30 yaptı.

Taraftarı önünde Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup eden Göztepe, haftanın en farklı sonuçlarına imza attı.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: 2-1

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: 5-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3

Göztepe-Kasımpaşa: 5-0

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 18 16 2 0 51 21 30 50
2.FENERBAHÇE 18 13 3 2 45 18 27 42
3.REEDER SAMSUNSPOR 18 11 3 4 32 18 14 36
4.GÖZTEPE 18 9 4 5 37 23 14 31
5.İKAS EYÜPSPOR 18 8 6 4 29 19 10 30
6.BEŞİKTAŞ 18 8 6 4 28 20 8 30
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 18 7 5 6 29 25 4 26
8.GAZİANTEP FK 18 7 4 7 25 26 -1 25
9.ÇAYKUR RİZESPOR 18 7 3 8 19 27 -8 24
10.TRABZONSPOR 18 5 7 6 30 24 6 22
11.CORENDON ALANYASPOR 18 5 7 6 19 21 -2 22
12.KASIMPAŞA 18 4 9 5 24 30 -6 21
13.ONVO ANTALYASPOR 18 6 3 9 21 37 -16 21
14.NET GLOBAL SİVASSPOR 18 5 5 8 21 28 -7 20
15.TÜMOSAN KONYASPOR 18 5 5 8 21 28 -7 20
16.BELLONA KAYSERİSPOR 18 3 7 8 17 34 -17 16
17.SİPAY BODRUM FK 18 4 3 11 14 25 -11 15
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 1 6 11 16 31 -15 9
19.ADANA DEMİRSPOR 18 2 2 14 15 38 -23 5
Not: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.

20. haftanın programı


17 Ocak Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)


18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)


19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)


20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

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