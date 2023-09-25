Süper Lig'de haftanın puan durumu!

TAKIM O G B M A Y Av. Puan 1.FENERBAHÇE 5 5 0 0 9 3 6 15 2.GALATASARAY 5 4 1 0 11 3 8 13 3.ÇAYKUR RİZESPOR 6 3 2 1 8 6 2 11 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 2 4 0 11 6 5 10 5.BEŞİKTAŞ 5 3 1 1 6 5 1 10 6.TRABZONSPOR 6 3 0 3 13 9 4 9 7.MONDİHOME KAYSERİSPOR 6 2 3 1 7 5 2 9 8.TÜMOSAN KONYASPOR 6 2 3 1 7 5 2 9 9.KASIMPAŞA 6 2 3 1 10 12 -2 9 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 5 2 2 1 10 7 3 8 11.CORENDON ALANYASPOR 6 1 4 1 6 5 1 7 12.MKE ANKARAGÜCÜ 6 1 3 2 8 8 0 6 13.BITEXEN ANTALYASPOR 6 1 3 2 7 7 0 6 14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 1 3 2 4 4 0 6 15.EMS YAPI SİVASSPOR 6 1 3 2 7 9 -2 6 16.PENDİKSPOR FUTBOL 6 0 4 2 5 12 -7 4 17.RAMS BAŞAKŞEHİR 5 1 0 4 3 7 -4 3 18.GAZİANTEP FK 6 1 0 5 4 12 -8 3 19.İSTANBULSPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2 20.YILPORT SAMSUNSPOR 5 0 1 4 4 11 -7 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası tek maçla tamamlandı.Haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.Fenerbahçe gibi ligde bir maçı eksik olan Galatasaray da konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, puanını 13'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada kapattı.Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)