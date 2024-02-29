Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Şubat 2024 12:07
Son güncelleme 29 Şubat 2024 12:17
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini, Halil Umut Meler yönetecek. Meler, ligin ilk yarısında Galatasaray - Beşiktaş derbisini de yönetmişti.

İşte haftanın hakemleri;

Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler
Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery