Süper Lig'de haftanın golü Rafa Silva'dan

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın en güzel golü, Rafa Silva'nın Galatasaray'a attığı gol seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın golü Rafa Silva'dan
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03 Nisan 2025 12:18
Son güncelleme 03 Nisan 2025 12:23
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta derbi maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gedson Fernandes ve 66. dakikda Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise dakika 45'te Lucas Torreira kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, orta sahanın solundan kaleye doğru 68 metre top sürüp, ceza sahasının sol tarafından şık bir bitirişle golünü attı. Rafa'nın bu golü, Süper Lig'de haftanın golü seçildi. 

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