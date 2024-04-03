Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın 3 Nisan Çarşamba günü maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
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03 Nisan 2024 12:09
Son güncelleme 03 Nisan 2024 12:10
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın 3 Nisan Çarşamba günü maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

İşte günün maçlarının VAR görevlendirmeleri:

17:00| Sivasspor - Fatih Karagümrük

Hakem: Turgut Doman
VAR: Onur Özütoprak

20:30| Fenerbahçe - Adana Demirspor

Hakem: Arda Kardeşler
VAR: Emre Malok

20:30| Kayserispor - Kasımpaşa

Hakem: Ömer Faruk Turtay
VAR: Cihan Aydın

20:30| Konyaspor - Trabzonspor

Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Koray Gençerler



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