Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın 3 Nisan Çarşamba günü maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
İşte günün maçlarının VAR görevlendirmeleri:
17:00| Sivasspor - Fatih Karagümrük
Hakem: Turgut Doman
VAR: Onur Özütoprak
20:30| Fenerbahçe - Adana Demirspor
Hakem: Arda Kardeşler
VAR: Emre Malok
20:30| Kayserispor - Kasımpaşa
Hakem: Ömer Faruk Turtay
VAR: Cihan Aydın
20:30| Konyaspor - Trabzonspor
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Koray Gençerler
İşte günün maçlarının VAR görevlendirmeleri:
17:00| Sivasspor - Fatih Karagümrük
Hakem: Turgut Doman
VAR: Onur Özütoprak
20:30| Fenerbahçe - Adana Demirspor
Hakem: Arda Kardeşler
VAR: Emre Malok
20:30| Kayserispor - Kasımpaşa
Hakem: Ömer Faruk Turtay
VAR: Cihan Aydın
20:30| Konyaspor - Trabzonspor
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Koray Gençerler
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU