Süper Lig'de görünüm!

Trendyol Süper Lig 2. haftası tamamlandı; Konyaspor liderliğini sürdürürken, Galatasaray ve Antalyaspor da galip geldi. 3. haftada heyecan devam edecek, bazı maçlar ise Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

calendar 19 Ağustos 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de görünüm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle maçları ertelenen Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir sezonun ilk karşılaşmalarını oynadı.


Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 geçmeyi başardı.

Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş evinde ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'de Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, 2. haftada da Gaziantep FK'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 0-0

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

PUAN DURUMU

Ligde 2. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.TÜMOSAN KONYASPOR 2 2 0 0 7 1 6 6
2.GALATASARAY 2 2 0 0 6 0 6 6
3.HESAP.COM ANTALYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
4.SAMSUNSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
5.TRABZONSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
6.GÖZTEPE 2 1 1 0 3 0 3 4
7.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 2 1 1 3
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
9.ZECORNER KAYSERİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.CORENDON ALANYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11.FENERBAHÇE 1 0 1 0 0 0 0 1
12.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 -3 1
13.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 3 -2 0
14.KASIMPAŞA 2 0 0 2 1 3 -2 0
15.KOCAELİSPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
16.FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 0 3 -3 0
17.İKAS EYÜPSPOR 2 0 0 2 2 6 -4 0
18.GAZİANTEP FK 2 0 0 2 0 6 -6 0
 

3. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

Bu arada 3. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

