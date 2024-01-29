Süper Lig'de flaş ayrılık!

Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Süper Lig'de flaş ayrılık!
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29 Ocak 2024 15:07
Son güncelleme 29 Ocak 2024 15:13
Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ndiaye'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

33 yaşındaki orta saha Adana Demir ile 44 maça çıktı ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



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