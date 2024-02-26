Süper Lig'de ayrılık iptal!

Gaziantep FK, takımın teknik direktörü Marius Sumudica ile önce ayrılık kararı aldı, ardından bu kararından vazgeçti.



Ali Budak'ın haberine göre; Marius Sumudica'yı gönderme kararı alan Gaziantep FK, deneyimli çalıştırıcı ile yola devam edecek. Yönetimin deneyimli teknik adam ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılık kararı iptal oldu.



İŞTE SUMUDICA İLE YAŞANANLAR



Sabah saatlerinde başlayan toplantı saat 21.00 sularında sona erdi. 12.00'de Marius Sumudica ile toplantıya giren Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Mustafa Kara saat 16.00'a kadar hoca ve ekibi ile görüşme yaptı. 16'dan sonra yönetim kurulunu tesislerde toplayan Başkan Memik Yılmaz deneyimli hocanın gidip kalmasını yönetimin oylamasına sundu. 7'ye 6 Sumudica'nın gitmesi yönünde karar alınırken Sumudica ve yardımcısı Şener Gençtürk tesislere çağrıldı. Sumudica'nın yardımcısına açılan telefonda "Gelin sözleşmenizi feshedeceğiz" denildi.



Sumudica ve yardımcısı tesise giderek başkan ve yönetimle görüşmelere başladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda Sumudica takımı ligde tutacağına söz verirken deneyimli hocayla böylelikle devam edilme kararı alındı.



Gaziantep FK ile bu sezon 26 maça çıkan Sumudica, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rumen teknik adam, 1.38 puan ortalaması yakaladı.



Marius Sumudica, 5. haftada Erdal Güneş'in yerine gelmişti.





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