Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Gaziantep FK, PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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22 Nisan 2024 21:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK çeşitli nedenlerden dolayı disipline gönderildi.

Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

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