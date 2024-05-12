Süper Lig'de 36. haftanın VAR hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.
36. haftada tüm maçlar aynı saatte başlayacak.
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Helder Malheiro
Fenerbahçe - Kayserispor
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Claudio Pereira
Alanyaspor - Beşiktaş
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Ümit Öztürk
Trabzonspor - İstanbulspor
Orta hakem: Emre Kargın
VAR: Erkan Engin
36. haftada tüm maçlar aynı saatte başlayacak.
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Helder Malheiro
Fenerbahçe - Kayserispor
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Claudio Pereira
Alanyaspor - Beşiktaş
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Ümit Öztürk
Trabzonspor - İstanbulspor
Orta hakem: Emre Kargın
VAR: Erkan Engin
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