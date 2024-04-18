Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri, MHK tarafından açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
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18 Nisan 2024 14:43
Son güncelleme 18 Nisan 2024 15:21
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

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