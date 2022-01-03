Süper Lig'de 20. haftanın iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'de 20. haftada oynanacak olan maçların iddaa oranları belli oldu.



iddaa risk yönetimi; Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi rakiplerine karşı favori gösterdi.



Trabzonspor galibiyetine 1.33, beraberliğe 3.70 ve Yeni Malatyaspor galibiyetine 4.40 oran verildi.



Galatasaray'ın Giresunspor'u konuk edeceği mücadele içinse sarı - kırmızılıların kazanmasına 1.44, beraberliğe 3.45 ve Giresunspor galibiyetine 4.60'lık oran biçildi.



Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın galibiyetine ise 1.84'lük oran verilirken beraberliğe 3,05, Rizespor galibiyetine ise 2.95 oran verildi.



Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin 3 puanına verilen oran 1.61 olurken, beraberlik 3.20, Adana Demirspor galibiyeti 3.65 oldu.



Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oranları;



Trabzonspor - Y. Malatya

1,33 - 3,70 - 4,40



Galatasaray - Giresunspor

1,44 - 3,45 - 4,60



Rizepspor - Beşiktaş

2,95 - 3,05 - 1,84



Fenerbahçe - A. Demirspor

1,61 - 3,20 - 3,65





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