Süper Lig'de 12 takım ateş hattında

Süper Lig'in zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken, alt sıralarda ise adeta yangın var.



13 puanla son sırada olan İstanbulspor'un artık kümede kalma ihtimali bir hayli zorlaştı.



Bitime 8 maç kala, 19. sırada yer alan Pendikspor ile 9. Adana Demirspor arasında sadece 10 puan fark var.



Süper Lig'de 9 ile 19. sıra arasında yer alan tüm takımlar, kümede kalabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.





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