Süper Lig'de 12 takım ateş hattında

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de 12 takım ateş hattında yer alıyor.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de 12 takım ateş hattında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2024 12:55
Süper Lig'in zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken, alt sıralarda ise adeta yangın var.

13 puanla son sırada olan İstanbulspor'un artık kümede kalma ihtimali bir hayli zorlaştı.

Bitime 8 maç kala, 19. sırada yer alan Pendikspor ile 9. Adana Demirspor arasında sadece 10 puan fark var.

Süper Lig'de 9 ile 19. sıra arasında yer alan tüm takımlar, kümede kalabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery