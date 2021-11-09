Süper Lig'de 12 haftanın enleri!

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın enlerini soruyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 12 haftanın enleri!
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09 Kasım 2021 04:02
Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta geride kaldı ve milli araya gidildi. Biz de 12 haftanın "En"lerini sizlere sormak istedik.


 

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