Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta geride kaldı ve milli araya gidildi. Biz de 12 haftanın "En"lerini sizlere sormak istedik.
Süper Lig'de 12 haftanın enleri!
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın enlerini soruyoruz...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2021 04:02
Galatasaray
- 09:05 Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi
- 09:01 Sergen Yalçın'dan oyuncularına: "Sıkıntıyı biz çözeceğiz"
- 08:58 Beşiktaş'ta Ajdin Hasic sevinci
- 08:57 Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu!
- 08:54 Galatasaray'da 128 korner, 0 gol!
- 08:51 Galatasaray'da kayıpların 3 nedeni!
- 08:51 Beşiktaş'ta devre arası planı! Milli takviye...
- 08:33 Trabzonspor'da rüya gibi hafta!
- 08:26 Fenerbahçe derbi görmeden 10 puan geride
- 08:12 Galatasaray maçı Vitor Pereira için son şans!
- 07:58 Samet Aybaba: "Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşüyoruz"
- 07:54 Andrea Bertolacci, Galatasaray'ı istiyor
- 07:50 Skandal hata sonrası TFF'den hakem Halis Özkahya kararı!
- 07:41 Michael Frey, Karim Benzema'ya kafa tutuyor!
- 04:02 Süper Lig'de 12 haftanın enleri!
- 02:30 Ibrahimovic: "40 yaşındayım, bırakmayı düşünmüyorum"
- 02:23 Ozan Kabak'ın yeni hocası Lampard olmak üzere
- 02:03 Ayhan Akman: "Galatasaray maçında Pereire olacak mı?"
- 01:46 Nihat Kahveci: "Alex Fenerbahçe için çok erken"
- 23:34 Aston Villa için iki aday var: Gerrard ve Martinez!
- 23:03 Arsene Wenger: "Arsenal'den daha önce ayrılmalıydım"
- 22:54 Aaron Ramsey, Allegri'nin planları arasında yok!
- 22:48 Diogo Jota: "Salah ile Ronaldo'yu kıyaslayamam!"
- 22:15 Kadın Futbol Ligleri Genel Esasları açıklandı
- 21:46 Real Madrid'den Mbappe transferi için 6 ayrılık kararı!
- 21:08 Burak Yılmaz'a övgüler: "Ligue 1'in en iyisi o!"
- 21:03 A Milli Takımımızda hazırlıklar başladı
- 19:48 TFF'den deplasman seyircisi kararı!
- 19:40 Altaş Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi!
- 19:33 Cebelitarık Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
- 19:23 Trabzonspor taraftarına 163 forma hediye edildi
- 19:10 Mourinho: "Bu sezon sancılı geçebilir"
- 18:59 Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Howe!
- 18:39 Radamel Falcao, 1 ay sahalardan uzak!
- 18:35 Halkbank, Galatasaray'a set vermedi!
- 18:25 MANU'da takım, Solskjaer'e güvenmiyor
- 18:12 Rusya'dan Galatasaray maçı açıklaması
- 17:37 Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, 7 ay sonra geri döndü!
- 17:02 Büyük bekleyiş sona erdi: FM 2022 çıkıyor!
- 16:31 İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na övgüler
- 16:26 İngiltere'de West Ham United rüzgarı esiyor
- 16:22 Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin için sakatlık açıklaması
- 16:09 Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti
- 16:05 Giresunspor mutsuz: "Pozisyon bol, gol yok"
- 16:01 Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da ikinci oldu
- 15:59 Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı
- 15:59 Jürgen Klopp, gazeteciyle tartıştı: "Bir fikrin yok mu?"
- 15:56 Pınar Karşıyaka, BAXI Manresa'nın konuğu
- 15:53 Avrupa Ralli Kupası gençler şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, yurda döndü
- 15:52 Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı
- 15:49 Galatasaray Nef'in konuğu Igokea
- 15:25 Iniesta'dan Xavi Hernandez için açıklama
- 15:12 Xavi: "Barcelona'yı ayağa kaldıracağım"
- 15:05 Beşiktaş'ta Rıdvan yine formaya yakın
- 14:44 Stefan Kuntz'tan olay açıklamalar!
- 14:28 Chelsea'nin Ersin Destanoğlu teklifi belli oldu!
- 14:27 Mahorn: "The Last Dance'i izlemedim, ona 10 saat harcamam"
- 14:22 Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakeminin notu belli oldu
- 14:15 Beşiktaş milli arada güç toplayacak!
- 14:04 Beşiktaş'ta korkutan tablo: Son 10 maçta 7 yenilgi
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ozan Kabak'ın yeni hocası Lampard olmak üzere
Aston Villa için iki aday var: Gerrard ve Martinez!
Arsene Wenger: "Arsenal'den daha önce ayrılmalıydım"
Aaron Ramsey, Allegri'nin planları arasında yok!
Diogo Jota: "Salah ile Ronaldo'yu kıyaslayamam!"
Real Madrid'den Mbappe transferi için 6 ayrılık kararı!
Burak Yılmaz'a övgüler: "Ligue 1'in en iyisi o!"
Mourinho: "Bu sezon sancılı geçebilir"
Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Howe!
Radamel Falcao, 1 ay sahalardan uzak!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Arap kadayıfı tarifi izle, arap kadayıfı TAŞ KADAYIF) tarifi nasıl yapılır? (09 Kasım Salı)
- Taş kadayıf evde nasıl yapılır izle, arap kadayıfı taş kadayıf malzemeleri hamuru (09 Kasım Salı)
- Taş kadayıf nasıl yapılır, evde taş kadayıf yapılışı ve malzemeleri (09 Kasım Salı)
- Evde taş kadayıf nasıl yapılır? Evde arap kadayıfı tarifi (09 Kasım Salı)
- Taş kadayıf tarifi malzemeler, Taş kadayıf nasıl yapılır ARAP KADAYIFI) (09 Kasım Salı)
- Mantı harcı nasıl yapılır? Mantı hamuru kıvamı içindekiler (09 Kasım Salı)
- Kayseri mantısı yapmak için gerekli malzemeler, Kayseri mantısı en güzel nasıl yapılır? (09 Kasım Salı)
- En güzel Kayseri mantısı yapılışı nasıl? (09 Kasım Salı)
- Kayseri mantısı hamuru nasıl yapılır? Kayseri mantısı harcı hazırlanışı (09 Kasım Salı)
- Kayseri mantısı yapılışı, Kayseri mantısı nasıl yapılır? (09 Kasım Salı)
- Midye dolma yapılışı EN GÜZEL), midye dolmanın tarifi (09 Kasım Salı)
- İzmir midye dolma tarifi! Evde İzmir midye dolma nasıl yapılır? (09 Kasım Salı)
- Midye dolma evde nasıl yapılır? Midye dolma tarifi, midye dolma malzemeleri (09 Kasım Salı)
- Midye dolma evde nasıl yapılır? En kolay Midye dolma tarifi, midye dolma malzemeleri neler? (09 Kasım Salı)
- Aşk Mantık İntikam Cuma 20.00 Yeni bölüm (09 Kasım Salı)
- ATV izle canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm (09 Kasım Salı)
- Camdaki Kız son bölüm izle tek parça reklamsız Youtube izle (09 Kasım Salı)
- İyi sabahlar günaydın aşkım mesajları, mutlu sabahlar en güzel günaydın için mesajlar (09 Kasım Salı)
- Günaydın mesajları SEVGİLİM, ANNEM, BABAM, KARDEŞİM) Güncel yeni 2021 en güzel günaydın mesjaları (09 Kasım Salı)
- Yazılabilecek en güzel günaydın mesajları (09 Kasım Salı)
- Yeni sigara zamları, sigaraya gelen yeni zamlar ZAMLANAN SİGARALAR) (09 Kasım Salı)
- Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam yapıldı YENİ) (09 Kasım Salı)
- Eski - Yeni sigara fiyatları karşılaştır, Bugün bir paket sigara kaç para ne kadar? (09 Kasım Salı)
- Yeni zamlı sigara fiyatları 2021, Zamlardan sonra sigaralar kaç para? (09 Kasım Salı)
- Bir paket sigara kaç paradır? 2021 zamlı Sigara fiyatları listesi (09 Kasım Salı)
- YENİ) Sigara fiyat listesi 2021, Sigaralar ne kadar oldu? (09 Kasım Salı)
- 2021 Sigara fiyatları JTI, PHILLIP MORRIS) Sigara ne kadar oldu kaç para? (09 Kasım Salı)
- 2021 Ekim Sigaraya zam yapıldı, Yeni sigara fiyatları EN UCUZ SİGARA) (09 Kasım Salı)
- Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? (09 Kasım Salı)
- Aşı randevusu nasıl alınır? E-DEVLET, E-NABIZ, MHRS) (09 Kasım Salı)