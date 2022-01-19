Süper Lig'de 1 maça daha kar engeli!

Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçı, 23. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle durdu.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı üzerine oyuncular soyunma odasına gitti.
Zeminde yoğun kar birikimleri olması, zeminin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi ve tipiye dönüşen karar nedeniyle maç ertelendi.
Mücadele, perşembe günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı üzerine oyuncular soyunma odasına gitti.
Zeminde yoğun kar birikimleri olması, zeminin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi ve tipiye dönüşen karar nedeniyle maç ertelendi.
Mücadele, perşembe günü saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek