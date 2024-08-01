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Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu
Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
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01 Ağustos 2024 12:23
Galatasaray
arasında oynanacak Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Detaylar birazdan...
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