Süper Kupa, İspanya'da sahibini bulacak

FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile Avrupa Kupası şampiyonu Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa, İspanya'da sahibini bulacak
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28 Eylül 2021 18:42
Basketbolda FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa finali, bir yıllık aranın ardından yeniden organize edilecek.

Süper Kupa finali 22 Ekim Cuma günü İspanya'nın Valencia kentinde oynanacak. Tek maçlık finalde geçen sezon Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayan Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile Avrupa Kupası galibi İspanya temsilcisi Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

İlk Süper Kupa'yı 2009'da Spartak Moskova kazanmış ve Rusya temsilcisi ertesi yıl da başarısını tekrarlamıştı. Perfumerias Avenida, 2011'de Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk İspanyol takımı oldu. UMMC Ekaterinburg, UGMK Yekaterinburg adıyla faaliyet gösterdiği dönemde 2013, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında dört şampiyonluk elde etti.

Bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk ise 2017'de kupayı müzesine götürdü.

 


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