09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Suns, Wolves'un 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Phoenix Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayılık performansına karşın kıyasıya geçen mücadelede Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup ederek rakibinin beş maçlık galibiyet serisine son verdi.

calendar 09 Aralık 2025 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 09:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Suns, Wolves'un 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayılık performansına karşın kıyasıya geçen mücadelede Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup ederek rakibinin beş maçlık galibiyet serisine son verdi.

Suns'ta Mark Williams 22 sayı ve yedi ribauntla öne çıkarken, Collin Gillespie 19 sayı, Dillon Brooks ise 18 sayı kaydetti. Phoenix, geçtiğimiz karşılaşmada Minnesota'yı son dakika rallisiyle şoke etmişti ancak bu kez işi daha kontrollü götürdü. Suns, Çarşamba günü lig lideri Oklahoma City Thunder deplasmanına çıkarak NBA Cup çeyrek finali mücadelesine hazırlanıyor.

Minnesota cephesinde Anthony Edwards 21'de 15 isabetle 40 sayı üreterek maçı sürükledi. Julius Randle da 21 sayıyla eşlik etti; ancak takımın diğer önemli isimleri zor bir gece geçirdi. Bench'ten gelen Naz Reid 12'de 2 şut isabetiyle yalnızca skor üretmekte zorlanırken, Jaden McDaniels ve Donte DiVincenzo da 7'de 1 isabet oranında kaldı.


Rudy Gobert iyi bir maç çıkarıyordu ancak üçüncü çeyrekte aldığı flagrants faul nedeniyle oyundan atıldı. Maçı 15 sayı ve sekiz ribauntla tamamladı.

21 Kasım'da Phoenix'te oynanan önceki maçta Suns, son dakika içinde sekiz veya daha fazla farkla geride olup da maçı normal sürede kazanan ilk takım olmuştu. Bu kez ise karşılaşmanın kırılma anı son periyodun başında geldi. Suns, dördüncü çeyreğe 14-3'lük bir seriyle başlayarak 84-84'lük eşitliği 98-87 lehine çevirdi. Minnesota son bölümde maça yeniden tutunmayı başardı ancak Jaden McDaniels, bitime 3.7 saniye kala eşitliği getirebilecek üçlüğü kaçırdı.

Gecenin diğer sonuçları:

Sacramento Kings 105-116 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 135-132 New Orleans Pelicans

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.