Phoenix Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayılık performansına karşın kıyasıya geçen mücadelede Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup ederek rakibinin beş maçlık galibiyet serisine son verdi.Suns'ta22 sayı ve yedi ribauntla öne çıkarken,19 sayı,ise 18 sayı kaydetti. Phoenix, geçtiğimiz karşılaşmada Minnesota'yı son dakika rallisiyle şoke etmişti ancak bu kez işi daha kontrollü götürdü. Suns, Çarşamba günü lig lideri Oklahoma City Thunder deplasmanına çıkarakmücadelesine hazırlanıyor.Minnesota cephesinde21'de 15 isabetleüreterek maçı sürükledi.da 21 sayıyla eşlik etti; ancak takımın diğer önemli isimleri zor bir gece geçirdi. Bench'ten gelen12'de 2 şut isabetiyle yalnızca skor üretmekte zorlanırken,veda 7'de 1 isabet oranında kaldı.Rudy Gobert iyi bir maç çıkarıyordu ancak üçüncü çeyrekte aldığı flagrants faul nedeniyle oyundan atıldı. Maçı 15 sayı ve sekiz ribauntla tamamladı.21 Kasım'da Phoenix'te oynanan önceki maçta Suns, son dakika içinde sekiz veya daha fazla farkla geride olup da maçı normal sürede kazanan ilk takım olmuştu. Bu kez ise karşılaşmanın kırılma anı son periyodun başında geldi. Suns, dördüncü çeyreğe 14-3'lük bir seriyle başlayarak 84-84'lük eşitliği 98-87 lehine çevirdi. Minnesota son bölümde maça yeniden tutunmayı başardı ancak Jaden McDaniels, bitime 3.7 saniye kala eşitliği getirebilecek üçlüğü kaçırdı.Sacramento Kings 105--132 New Orleans Pelicans