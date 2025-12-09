Phoenix Suns, Anthony Edwards'ın 40 sayılık performansına karşın kıyasıya geçen mücadelede Minnesota Timberwolves'u 108-105 mağlup ederek rakibinin beş maçlık galibiyet serisine son verdi.
Suns'ta Mark Williams 22 sayı ve yedi ribauntla öne çıkarken, Collin Gillespie 19 sayı, Dillon Brooks ise 18 sayı kaydetti. Phoenix, geçtiğimiz karşılaşmada Minnesota'yı son dakika rallisiyle şoke etmişti ancak bu kez işi daha kontrollü götürdü. Suns, Çarşamba günü lig lideri Oklahoma City Thunder deplasmanına çıkarak NBA Cup çeyrek finali mücadelesine hazırlanıyor.
Minnesota cephesinde Anthony Edwards 21'de 15 isabetle 40 sayı üreterek maçı sürükledi. Julius Randle da 21 sayıyla eşlik etti; ancak takımın diğer önemli isimleri zor bir gece geçirdi. Bench'ten gelen Naz Reid 12'de 2 şut isabetiyle yalnızca skor üretmekte zorlanırken, Jaden McDaniels ve Donte DiVincenzo da 7'de 1 isabet oranında kaldı.
Rudy Gobert iyi bir maç çıkarıyordu ancak üçüncü çeyrekte aldığı flagrants faul nedeniyle oyundan atıldı. Maçı 15 sayı ve sekiz ribauntla tamamladı.
21 Kasım'da Phoenix'te oynanan önceki maçta Suns, son dakika içinde sekiz veya daha fazla farkla geride olup da maçı normal sürede kazanan ilk takım olmuştu. Bu kez ise karşılaşmanın kırılma anı son periyodun başında geldi. Suns, dördüncü çeyreğe 14-3'lük bir seriyle başlayarak 84-84'lük eşitliği 98-87 lehine çevirdi. Minnesota son bölümde maça yeniden tutunmayı başardı ancak Jaden McDaniels, bitime 3.7 saniye kala eşitliği getirebilecek üçlüğü kaçırdı.
Gecenin diğer sonuçları:
Sacramento Kings 105-116 Indiana Pacers
San Antonio Spurs 135-132 New Orleans Pelicans
