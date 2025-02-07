Phoenix Suns, Jusuf Nurkic karşılığında Charlotte Hornets'tan Cody Martin ve Vasilije Micic'i kadrosuna kattı.



Suns, Hornets'tan Martin, Micic ve 2026 ikinci tur draft hakkını alırken, karşılığında Nurkic ve 2026 birinci tur draft hakkını gönderdi.



Nurkic, birkaç haftadır Suns rotasyonunun dışında kalmıştı ve takım uzun süredir onu takas etmeye çalışıyordu. Gelecek sezon 19.4 milyon dolar maaş alacak olan Nurkic'in takas edilmesiyle Suns, maaş bütçesini dengeleme yoluna gitti.



Hornets formasıyla bu sezon 39 maçta oynayan Cody Martin, 7.8 sayı, 4.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarına sahip. Kariyerinde %31.9 üçlük yüzdesiyle oynayan Martin, 2025-26 sezonuna kadar sözleşmeli ancak anlaşması garanti kapsamında değil.



Vasilije Micic ise Hornets formasıyla 36 maça çıkarken, 7.5 sayı, 2.4 ribaund ve 3.5 asist üretti. Suns, Micic'in 2025-26 sezonu için takım opsiyonunu devralacak.



