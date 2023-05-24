Philadelphia 76ers'ın eski koçu Doc Rivers'ın, Phoenix Suns'ın başantrenörlük görevi için son dört aday arasında yer aldığı bildirildi.



76ers'ı art arda üçüncü yılda playoffların ikinci turundan öteye taşıyamaması sonrası görevden alınmış olan Rivers, bir süredir diğer takımların ilgisini çekiyordu ve şimdi bu takımlar arasına Suns da katılmış oldu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Rivers, iş için aday olarak düşünülen eski Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Suns'ın yardımcı baş antrenörü Kevin Young ve Sacramento Kings'in yardımcı koçu Jordi Fernandez arasına katıldı.



Nurse aynı zamanda Milwaukee Bucks'ın başantrenörlük işi için Mike Budenholzer'in yerini alacak adaylar arasında da yer alıyordu ve burada Rivers da adaylardan biri olarak gösteriliyordu.



Kariyerine 1999'da Orlando Magic'te başantrenör olarak başladığından beri Rivers, benchte geçirdiği 24 sezonun 19'unda çalıştırdığı takımları playofflara taşımış, 2008'de ise Boston Celtics ile şampiyonluğa ulaşmıştı.



