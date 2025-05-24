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Sunderland, yeniden Premier Lig'de!

Sunderland, Sheffield United'ı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi.

calendar 24 Mayıs 2025 19:08 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 19:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sunderland, yeniden Premier Lig'de!
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İngiltere Championship yükselme play-off'unda Sheffield United ile Sunderland karşı karşıya geldi. Sunderland, Wembley'de oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Sheffield, 25. dakikada Tyrese Campbell ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı 1-0 Sheffield üstünlüğü ile tamamlandı.

Sunderland, 76. dakikada Eliezer Mayenda Dossou ile 1-1'lik eşitliği buldu. Sunderland, 90+5. dakikada Thomas Watson ile maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Sunderland, Premier Lig'e yükseldi. Sunderland, Leeds United ve Burnley'in ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Sunderland, 2016-2017 sezonunun ardından ilk kez Premier Lig'de mücadele edecek.




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