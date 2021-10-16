Sumudica: 'Türkiye'yi sevmesem dönmezdim'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, yeni kulübüyle ilk maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Sumudica'nın sözleri:



"5 maç üst üste kaybetmiş bir takımı almak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeye saygı gösterdiler. Tecrübeli oyuncularım da var. Söylediklerimi anlayacak, anlattıklarımı oynayacak oyuncularım var. Deplasmanda 2 gol attık. Daha fazla skor üretmek için şansımız da oldu. 3 puan önemli. Ancak, Altay'ı yenemezsek bu 3 puanın hiçbir anlamı olmaz. Buraya takımı kurtarmak için geldim. İlk hedefimiz ligde tutmak ama asıl hedefim bu değil. Öncelikle hedefim iyi futbol oynamak. Oyuncularımı geliştirmek. Bütün Malatyalılar'ı mutlu etmek elbette. Çünkü, son 2 yıldır çok acı çekiyor Malatyalılar ve iki yıldır kümede kalma savaşı veriyorlar. Bugün Sumudica'dan Malatyalılara hediyedir bu 3 puan."



"GALİBA TÜRKİYE'DE POPÜLERİM"



"Çalıştığım her yerde oranın pasaportunu almaya çalıştım. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. İyi hissetmesem geri gelmezdim.



Bugün oyuncularım ısınmaya çıktığında, rakip takım taraftarları benimle fotoğraf çektirdi. Galiba Türkiye'de popülerim."



"SUMUDICA GERİ DÖNDÜ"



Sumudica, Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.



Oyuncularının, herkese takımın bir aile olduğunu gösterdiğini ifade eden Sumudica, "Üç puan için mücadele ettik ve bu mücadeleyle üç puanı hak ettik. İlk yarı ve ikinci yarıda daha fazla gol atma şansı yakaladık, aynı zamanda Adana Demirspor'un da oldu. Futbolcularım, ne yaptığıma, antrenmanlarda onlara gösterdiklerime saygı duydu. Bu da çok önemli." dedi.



Sumudica, taraftarlara verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya önce mücadele etmek için geldik. Mücadele ederseniz bu size galibiyet ve puan getirir. Bu üç puan taraftarlarımıza ve kente armağanımızdır." diye konuştu.



Bir basın mensubunun, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Süper Lig'i takip edip etmediğini sorması üzerine, Türkiye'ye yeniden gelmenin hayalini kurduğunu anlatan Sumudica, "Benim için Türkiye, en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik, size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Bu Süper Lig'i çok özlemişim. Sumudica geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.





İLGİLİ VİDEO