Gaziantep FK ile sözleşme krizi yaşayan Sumudica, Sivasspor maçından sonra söylediklerinin "şaka" olduğunu ve yanlış anlaşıldığını açıkladı.



Sumudica'nın sözleri şu şekilde;



Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağım var. Sözleşmemin bitmesine 4 ay kaldı. Konuşmaya ve kontrat konusunda görüşmeye her zaman açığım.



Son günler, benim için gerçekten çok zordu. Belki de teknik direktörlük kariyerimin en zor zamanlarıydı. Bu nedenle bu basın açıklamasıyla kendimi net şekilde ifade etmek istiyorum. Zor zamanlarda, futbolla ilgisi olmayan tartışmalar ve oyundan ihraç edilme dönemlerinde bile asla Gaziantep FK yönetimine ya da taraftarlarımıza karşı kötü niyetli ifadelerim olmamıştır, olamazda. Bu kulübe ve şehre bağım çok yüksek. Bu yüzden hep bu aileyi savunmaya çalıştım, maçlarda daha agresif oldum ve hakemler tarafından oyundan atılarak acı çektim. Ekibimin her başarısından sonra çok saygı duyduğum Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den tebrik mesajları aldığım için her zaman büyük bir onur duydum. Şahin, bana şehri onurlandırdığımı ve Türk vatandaşı olmamı istediğini söyledi. Son birkaç gündür şehrin düşmanı imajının benim üzerimden yapılmasından dolayı ise son derece üzgünüm.



Önemli iki konu



Futbolla ilgisi olmayan ama benim için önemli bir konuya değinmek istiyorum. Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya'da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz.



Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir: Mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim dört ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım.