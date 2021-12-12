Sumudica'dan maç sonunda flaş hareket: 'Bitti!'

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Alanyaspor'a 6-2'lik skorla kaybetti.



Alanyaspor'un 6. golünün ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, flaş bir hareket yaptı.



Rumen teknik direktör, atkısını çıkarıp, tribünlere doğru el sallayarak "Başımın üstünde yeriniz var ama bitti." hareketi yaptı.



Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



"TRANSFER YOKSA KALMAM"



Rumen teknik direktör, maç sonundaki flaş röportajda ise, "Taraftarlardan özür diledim. Böyle durumlarda bedeli hocalar öder. Futbolcuz grubumuz 5-4-1 oynayabilecek durumda. Bu sistemde Galatasaray ve Konyaspor'a karşı 1'er puan olduk. Bu kez kazanmak istedik, iki de gol attık. Ancak evinizde altı gol yiyorsunuz. Sizin karşınızda oyuncularım hakkında da kötü konuşacak değilim. Ancak bazı hataları anlamadım. Bu taraftar, bunu hak etmiyor. Yeni Malatyaspor'un bir şoka ihtiyacı var. Bu şok kim olur, göreceğiz. Başkanla konuşacağım ve doğru bir karar alacağımı düşünüyorum. Bu şekilde devam etmek çok zor. Soyunma odasında veda konuşması yapmadım. Başkanla görüşeceğim. Transfer listesini iki hafta önce verdik, şu ana kadar bir çözüm gelmedi. Sumudica'nın devam etmesinin tek bir yolu var, yönetimin istediğim oyuncuları alması gerekiyor. Sezon başında bu oyuncuları kim getirdiyse, onlar da sorumluluk almalı. Başka insanların yaptığı hataların sorumluluğunu alamam. İstediğim transferler gelirse, Yeni Malatyaspor ligde kalır. Transferler olmazsa, benim kalmam çok zor." ifadelerini kullandı.









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