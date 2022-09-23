Sultanlarımız'ın Dünya Şampiyonası mesaisi başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında cumartesi günü Tayland ile karşılaşacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada milliler, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.



A Milli Takım, gruptaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde cumartesi günü TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Türkiye, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.



Kadro



Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.



Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.



İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.



Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.



Maç programı



Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:



24 Eylül Cumartesi:



14.00 Türkiye-Tayland



27 Eylül Salı:



15.00 Türkiye-Güney Kore



28 Eylül Çarşamba:



18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



29 Eylül Perşembe:



18.30 Türkiye-Hırvatistan



1 Ekim Cumartesi:



21.30 Türkiye-Polonya









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