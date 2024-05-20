Süheyl Batum: 'Galatasaray asla sahipsiz değildir'

Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananların ardından Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Süheyl Batum'un açıklaması şu şekilde:
"Dün akşam oynanan Galatasaray Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ve diğer failler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Galatasaray asla sahipsiz değildir."
Süheyl Batum'un açıklaması şu şekilde:
"Dün akşam oynanan Galatasaray Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ve diğer failler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Galatasaray asla sahipsiz değildir."
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