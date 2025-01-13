Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı.
Federasyonun açıklamasına göre, 2025 sezonu faaliyet programında yer alan ilk organizasyon, Balıkesir'de yapıldı.
Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalarda, 26 spor kulübünden 186'sı erkek toplam 359 sporcu madalya için mücadele etti.
Gençlerde yarışan Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden Ece Ayça Karabulut, 200 metre tüplüde 1.36.36'lık derecesiyle genç ve büyük kadınlar yaş grubunda Türkiye rekorunu geliştirdi.
Şampiyonada diğer Türkiye rekoru erkekler kategorisinde kırıldı. Büyük erkeklerde mücadele eden Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam, 200 metre tüplüde 1.27.06'lık derecesiyle gençler ve büyüklerde Türkiye rekoru kırdı.
Kadınlar yaş gruplarında Nisa Kılıç, Ece Ayça Karabulut ve Elif Duru Onur, erkekler yaş gruplarında ise Derin Atman kazandıkları 4'er altın madalya ile organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan isimler oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Şampiyonaya katılım ve ilgi çok yoğundu. Geçen yıl aldığımız uluslararası şampiyonluklar altyapıdan yetişen sporcularımızı cesaretlendiren, onları motive eden başarılardı. Yoğun katılımın en önemli nedenlerinden biri bu. Sezona çok güzel bir organizasyonla başladık. Su altı sporları sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Şampiyonada madalya alan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Su altı sporlarında yeni sezon Türkiye rekorlarıyla başladı
TSSF Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Ece Ayça Karabulut ve Ömer Faruk Saydam Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı.
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