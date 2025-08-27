26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Stuttgart'tan penaltılarla tur bileti! 8 gollü maçta nefes kesen zafer

Almanya Kupası'nda Braunschweig ile 4-4 berabere kalan Stuttgart, penaltılarda 8-7 üstünlük sağlayarak üst tura yükseldi. Mücadelede tam 8 gol atılırken, Türk oyuncular da dikkat çekti.

Haber: Sporx.com
Stuttgart'tan penaltılarla tur bileti! 8 gollü maçta nefes kesen zafer
Almanya Kupası 1. turunda Bundesliga 2 temsilcisi Eintracht Braunschweig ve Bundesliga temsilcisi Stuttgart karşı karşıya geldi.
 
Eintracht Stadyumu'nda oynana maçın normal süresi 3-3 bitti. Uzatma dakikalarında iki takım birer gol buldu ve eşitlik bozulmadı. Penaltılarda Braunschweig'i 8-7 yenen Stuttgart, bir üst tura yükseldi.
 
Braunschweig, 8. dakikada Sven Köhler'in golüyle 1-0 öne geçti.
 
Stuttgart, 11. dakikada Ermedin Demirovic'in golüye eşitliği yakaladı.
 
İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gittiler.
 
Konuk ekip Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, 60. dakikada tekrar sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
 
Ev sahibi ekipte Fabio Di Michele Sanchez, 77. dakikada ağları sarsarak takımı adına beraberliği yakaladı.
 
Fabio Di Michele Sanchez, Demirovic gibi tekrar sahneye çıkarak 85. dakikada ikinci golünü attı ve takmını 3-2 öne geçirdi.
 
Stuttgart'ta Alman milli futbolcu Nick Woltemade 89. dakikada normal sürede son golü atarak skoru 3-3 yaptı ve maç 15'er dakikalık uzatma devrelerine gitti.
 
İlk uzatma devresinin başında Stuttgart, Sanoussy Ba'nın kendi kalesine golüyle 4-3 öne geçti.
 
Devrenin bitimine az kala Braunschweig, Christian Conteh ile beraberliği yakaladı.
 
İkinci uzatma devresinde gol sesi çıkmadı ve bu 8 gollük dramada penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Braunschweig'i 8-7 yenen Stuttgart, bir üst tura yükseldi.
 
Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor maça ilk on bir de başladı ve tamamında sahada kaldı. Eintracht Braunschweig'de ise Erencan Yardımcı ve Mehmet Can Aydın maça ilk on bir de başladı. Erencan Yardımcı 63. dakikada oyundan çıkarken Mehmet Can Aydın maçın tamamında sahada kaldı.
  
