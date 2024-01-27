Stuttgart şov yaptı, Leipzig'i beşledi!

Bundesliga 19. hafta maçında Stuttgart, konuk ettiği Leipzig'i 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Stuttgart şov yaptı, Leipzig'i beşledi!
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27 Ocak 2024 19:29
Bundesliga 19. hafta maçında Stuttgart ile Leipzig karşı karşıya geldi. MHP Arena'da oynanan maçı Stuttgart 5-2 kazandı. 

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Enzo Millot, 30, 56 ve 75. dakikalarda Deniz Undav, 48. dakikada Jamie Leweling kaydetti. Leipzig'in golleri 32. dakikada Benjamin Sesko ile 55. dakikada Lois Openda'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte iki maçtır kazanamayan Stuttgart bu maçı kazanarak puanını 37 yaptı. Leipzig ise 33 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Stuttgart, Freiburg deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. 

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN 17:30 SEANSINDA DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE: 

Wolfsburg 1-1 Köln
Augsburg 2-3 Bayern Münih
Hoffenheim 1-1 Heidenheim 
Werder Bremen 3-1 Freiburg

 

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