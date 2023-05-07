Strasbourg, Nantes'i ateşe attı

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Antoine Kombouare'nin yönetimindeki Nantes ile Frederic Antonetti'nin ekibi Strasbourg karşı karşıya geldi.



Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg 2-0 kazanırken golleri; 27. dakikada penaltıdan Habibou Diallo ve 47. dakikada Habib Diarra kaydetti.



Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 60 dakika forma giydi.



Bu sonuça birlikte Nantes 32 puanda kalırken, Strasbourg 35 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Toulouse ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Nice'i konuk edecek.



16:00'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Ajaccio 0-0 Toulouse

Auxerre 1-1 Clermont

Lorient 2-1 Brest





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