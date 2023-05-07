Strasbourg, Nantes'i ateşe attı

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Strasbourg, Nantes'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Strasbourg, Nantes'i ateşe attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2023 17:58
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 18:33
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Antoine Kombouare'nin yönetimindeki Nantes ile Frederic Antonetti'nin ekibi Strasbourg karşı karşıya geldi.

Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Strasbourg 2-0 kazanırken golleri; 27. dakikada penaltıdan Habibou Diallo ve 47. dakikada Habib Diarra kaydetti.

Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 60 dakika forma giydi.

Bu sonuça birlikte Nantes 32 puanda kalırken, Strasbourg 35 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Toulouse ile karşılaşırken, Strasbourg evinde Nice'i konuk edecek.

16:00'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ajaccio 0-0 Toulouse
Auxerre 1-1 Clermont
Lorient 2-1 Brest

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery