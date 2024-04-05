Stoilov: 'Süper Lig için kaderimiz ellerimizde'

Trendyol 1'inci Lig'de Kocaelispor'a 83'üncü dakikaya kadar 2-0 önde götürdüğü maçta 3-2 yenilen Göztepe'de takımın morali bozulsa da oyuncular ve teknik ekip Süper Lig yolunda kenetlendi.



Kocaeli deplasmanından büyük şokla ayrılan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik ekip, 'Başarıya ulaşacağız' mesajı verdi. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Erzurumspor FK'yı konuk edecek Göztepe bitime 6 maç kala 8 puan farkla 2'nci sıradaki yerini korudu.



Daha önce Bulgaristan ve Kazakistan'da şampiyonluklar yaşayan tecrübeli teknik direktör Stanimir Stoilov ise oyuncularını hem uyardı hem de teselli etti. Maçın ardından futbolcularıyla toplantı yapan Bulgar çalıştırıcının, "Bu maçı unutacağız, hatalarımız oldu ama dersler çıkaracağız. Bazı yenilgiler bize mesaj veriyor. Bu mesajı olumlu değerlendireceğiz. Herkesten Erzurumspor maçına odaklanmasını istiyorum. Kimse rakiplerin alacağı sonuçlara bakmayacak. Biz kendi maçımızı kazanacağız. Süper Lig için kaderimiz sadece bizim elimizde" dediği ifade edildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU