Steven Gerrard: "Messi, Arabistan'a gelsin"

Al-Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Steven Gerrard: 'Messi, Arabistan'a gelsin'
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07 Temmuz 2024 19:43
Al-Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Lionel Messi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.

Gerrard yaptığı açıklamada, "Hayalim Lionel Messi'yi Al-Ettifaq'a transfer etmek. O inanılmaz bir oyuncu ve kulübe büyük değer katar." dedi.

"ASLA PİŞMAN OLMADIM"

Genç teknik adam, Liverpool yıllarıyla ilgili ise, "Real Madrid ve Chelsea'den teklifler aldım ama kalbim hep Liverpool'daydı. Bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Zaman geriye alınsa yine Liverpool'u tercih ederdim." şeklinde konuştu.

Lionel Messi ve Ronaldo için de konuşan Gerrard, "Ronaldo harika bir bireysel golcü, Lionel Messi ise komple bir takım oyuncusu. Aralarında seçim yapamam, ikisi de efsane." ifadelerini kullandı.

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